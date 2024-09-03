受AI硬體需求推動，光通訊晶片量產已經是技術關卡，因此在台積電、日月光的號召下，在SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展矽光子國際論壇宣布成立SEMI矽光子產業聯盟，全台有超過30家相關產業鏈業者加入，包括IC設計、晶圓製造、封裝等。

SEMI指出，預估在2030年全球矽光子半導體市場規模將達到78.6億美元，年複合成長率達25.7％，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，矽光子作為突破摩爾定律所面臨瓶頸的關鍵技術，SEMI率先在台灣成立矽光晶片發展聯盟，積極推動產業協作，希望進一步掌握「光商機」及克服所面臨的技術挑戰。

矽光子產業聯盟係由SEMI號召成立、台積電及日月光擔任聯盟倡議人，初始聯盟成員包括聯發科、友達、鴻海、聯發科、旺矽、世界先進、穎崴、工研院等30多家產官學研機構、業者，希望透過聯盟共享知識、資源和專業技術，建構台灣矽光子生態圈。

日月光執行長吳田玉表示，矽光子是下一世代半導體的發展重點，能有效鞏固台灣在全球半導體產業鏈的地位，希望透過聯盟與政府合作，整合產業鏈上下游，進一步提升台灣在數據中心、電信設備、AI運算等領域的競爭力。

台積電副總經理徐國晉指出，台積電樂見台灣半導體產業能集結台灣過往豐富的半導體經驗與資源正面擁抱 AI 浪潮。相信矽光子的研發製造量能會持續壯大，為台灣未來成為「AI科技聚落」奠定良好的基礎。