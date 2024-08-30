澎湖縣30日在縣府地下室禮堂舉行SBIR成果發表，縣長陳光復（左）致詞時勉勵要推廣，卻也不忘糗柯P遭搜索。圖為兼具創意與海洋環保的浮球麵包。（許逸民攝）

澎湖縣政府30日上午在縣府地下大禮堂舉辦「112年度澎湖縣SBIR地方產業創新研發推動計畫成果發表會」，來展現澎湖地方產業年度創新與升級成果，並鼓勵更多青年與在地業者投入產業轉型。縣長陳光復親率副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢等出席，在致詞時表示，新的研發產品就像鑽石，但不能藏在床底下，期勉公私要一起合作推廣出去。

陳光復更話鋒一轉說，鑽石要怎麼找出來，去「搜索」就有了，接著並笑說，前北市長柯文哲住家等處一早被搜索，不知檢廉屆時會翻出什麼寶貝就不知道了。

澎湖縣政府為加速推動產業轉型，鼓勵中小企業廠商進行產業技術、產品與服務之創新研發計畫，持續落實資金補助，也提供專家輔導，藉以協助在地業者投入產業轉型提高中小企業技術水準，輔導業者加入地方型SBIR計畫，共有13案14家廠商順利完成計畫。

計有食品研發升級、環境永續再利用、海洋產品開發、青銀共創、品牌創立、地方文化體驗，並在現場展示減糖、減鹽、高纖、無毒的「降低糖份的花生酥糖」；融合環保意識兼具在地獨特風味的「浮球造型創意麵包」；常溫流通的「醬油糖魚干」；藉由還有計畫引入封口包裝技術的改良「炸棗」；以澎湖特色食材研發在地風味「康普茶」及「康普茶冰淇淋」；以海洋為主題開發的「多用途雙體充氣艇、新型安全水帽、預警式新型呼吸管」運動器材等。

澎縣府建設處指出，廠商在縣府的輔導下增加了1,000多萬元的營業額，共產出60項特色產品，帶動廠商額外投入研發費用約210萬元，促成260萬的投資額。