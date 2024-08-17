立方衛星夜鷹。(鐳洋提供)

國家太空中心打造「新創追星先期計畫」，委託鐳洋科技與芳興科技兩家公司各研製1顆3U立方衛星，於台灣時間17日2時56分搭乘 Space X的火箭航班Transporter-11升空。

為培養產業界具備衛星設計製造能力，國家太空中心在國科會支持下，自2022年啟動長達10年的「新創追星先期計畫」，先期計畫是1顆衛星，後續將以星系為目標，期待提升台灣的太空產業實力，搶進國際衛星產業鏈。

「新創追星先期計畫」期程共10年，分成1年＋3年＋3年＋3年共4期，每一階段培育數個以成立衛星系統新創公司為目標的團隊。第一年先期計畫委託鐳洋科技及芳興科技各研製1顆3U立方衛星。

鐳洋科技研製的3U立方衛星「夜鷹」為Ku頻段高速物聯網實驗衛星，其設計可連線固定或移動地面站，驗證可提供大面積衛星物聯網服務的技術。而芳興科技研製3U立方衛星「信天翁」為遙測衛星，預計透過海洋水色照相儀進行海洋資源探勘，可用於找尋遠洋漁場，協助國內遠洋漁業發展。

國家太空中心新創追星立方衛星計畫主持人陳嘉瑞表示，立方衛星以10＊10＊10公分為一個單位(Unit)，體積小、重量輕，可做為實驗衛星，驗證衛星的各項設計在太空環境能否正常運作。另一方面，且火箭一次可發射數枚到數十顆立方衛星，可快速建構全球覆蓋的立方衛星星系，成為太空新創公司的入門款。立方衛星已經成為太空產業中不可或缺的一部分，除了教育和技術展示的功能外，在遙測、物聯網與氣象等相關應用領域上，亦成為扮演著重要角色。

陳嘉瑞說，除了夜鷹與信天翁，新創追星計畫後續也將由芳興科技、創未來科技、鐳洋科技分別執行「遙測與通訊整合應用衛星星系」、「寬頻通訊衛星星系」以及「IoT物聯網衛星星系」，3家廠商將分別研製4顆8U的立方衛星形成星系，預計於2025年及2026年分兩次發射升空。

2024年由TASA主導發射的立方衛星除了新創追星計畫的夜鷹與信天翁，預計9月也將發射由TASA與日本東京大學合作的6U遙測衛星「旺來(Onglai)」。「旺來」預計搭乘火箭進入國際太空站(ISS)運補船，再由ISS的彈射統彈射入軌。

國家太空中心主任吳宗信表示，很高興看見鐳洋科技與芳興科技的立方衛星進入太空進行飛試，透過新創追星計畫，成功使得兩家公司具備設計製造經驗，也培養執行衛星計畫的能力。期待持續透過新創追星的機制，協助國內產業進入國際衛星市場。