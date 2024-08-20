衛星網通廠鐳洋科技與國家太空中心合作，發射首顆3U通訊立方衛星夜鷹號，在17日凌晨3點於美國搭載SpaceX Falcon 9火箭的Transporter-11航班成功發射，鐳洋科技指出，升空後數小時，地面多位UHF無線電使用者已成功收到夜鷹號衛星發出的beacon訊號。

鐳洋科技表示，此次發射的衛星為參與國家太空中心新創追星計畫任務並與學術夥伴國立中央大學太空科學與工程學系攜手合作，以建立台灣衛星IoT驗測場域。

在衛星開發、整合與測試過程中，運用鐳洋科技自主研發的Ku-band通訊酬載模組，進行衛星對地面移動裝置IoT驗測實驗，發展地面固定終端與移動終端的通訊能力，此一任務的進行將落實衛星通訊酬載自主設計、研發、生產以及驗測的能力。

董事長王奕翔表示，夜鷹號的發射象徵鐳洋在太空科技領域的重要突破，後續IoT通訊達成後，取得太空飛行履歷將充分展現了鐳洋在通訊酬載模組的精湛技術，不僅是企業發展史上的里程碑，更是對科技創新的承諾。

王奕翔強調，近期低軌衛星產業蓬勃發展，高速網路和通訊服務的需求急遽攀升，產業知名企業如SpaceX和OneWeb已在全球大規模佈建衛星，特別是在偏遠和人口稀少地區，提供低延遲、高效率的通訊解決方案。