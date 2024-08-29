APEC第14屆能源部長會議（14th APEC Energy Ministerial Meeting, EMM14）甫於秘魯利馬落幕，其中工研院以「漁電共生環社檢核機制建立與教育推廣計畫」以及「智慧、永續電動公車解決方案」斬獲智慧就業和消費者以及智慧運輸類別金牌獎，為全球社區綠色轉型帶來更多創新的未來，更讓台灣的研發實力閃耀國際。

能源工作組美籍主席貝納沙對工研院的漁電共生案例印象深刻，她指出，此案例對於推動能源和經濟的公正轉型具有深遠的啟發意義，成功實現了漁電經濟的發展與綠色就業的增長，同時推廣了智慧養殖教育，幫助傳統漁業進行智慧轉型，對亞太地區的其他經濟體具有重要的示範效應。

工研院副總暨綠能與環境研究所所長王漢英表示，在經濟部能源署的支持下，工研院導入環境與社會檢核機制並套疊生態圖資，不僅從源頭避免生態破壞，亦保障相關利害關係人，包含光電業者、學術專家、養殖漁民、在地社區與團體的參與決策權。

在經濟部產業技術司和交通部運輸研究所的指導下，工研院攜手鼎漢國際工程顧問、新動智能合作研發的「電動車隊智能充電管理系統」，結合了AIoT技術與智慧交通系統，可加速台灣及亞太地區的車輛電動化進程，為智慧城市內的電動車能源管理與充電一體化服務提供強大支持，因此深獲評審肯定，拿下智慧運輸類金牌。

機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，「電動車充電站營運管理系統技術」解決客運業者的3大營運挑戰：「非均流充電」技術有效減少電力契約容量需求，每年節省超過20％營運成本、「遠端偵控」技術降低了人力操作需求，減少操作失誤、「AI人工智慧分析技術」可平順化充電操作，能延長電池壽命約20％，還能監控電池健康，確保電動公車運行順暢。

饒達仁表示，未來此技術將擴充至跨場站、跨客運業者及跨系統的充電調度，可針對電動物流車及電動計程車等電動車隊進行充電管理，大幅縮短車隊業者電動化的陣痛期，加速達成淨零碳排目標。

APEC ESCI競賽源自於2010年美國前總統歐巴馬與日本前首相菅直人共同提出APEC「能源智慧社區倡議（Energy Smart Communities Initiative，ESCI APEC）」，邀請亞太地區各經濟體透過提案競賽與知識共享來參與該倡議，以共同達成永續發展、淨零轉型等目標。