中國工廠機器人數量突破150萬臺，佔全球52%，連續十年世界第一

2024世界機器人大會日昨在北京開幕，據大會開幕式公布數據顯示，中國已成為全球機器人科技創新、應用拓展和行業治理的重要力量，相關有效專利超19萬項，佔全球比重約2/3。在機器人實際應用上，中國也已成為全球機器人第一大消費市場和生産大國。

據《經濟參考報》報導，大陸工業和資訊化部副部長辛國斌在會上表示，機器人是人工智慧技術與實體經濟深度融合的重要領域，正以空前的廣度和深度融入人們的生産生活，推動人類社會加速進入智慧時代。

報導說，當前在機器人領域內，多源資訊融合感知、人機自然互動等前沿技術不斷取得突破；減速器、控制器、伺服系統等關鍵部件譜係日益完善；焊接、噴塗等工業機器人，手術、物流等服務機器人整機效能和安全水平持續提升。

同時，在創新技術企業引領下，中國機器人産業規模持續壯大。數據顯示，中國已連續11年成為全球最大的工業機器人市場，近3年新增裝機量佔全球一半以上。製造業機器人密度達到每萬名工人470台，10年間增長近19倍。

辛國斌説，服務機器人在家庭服務、醫療康養等領域實現規模化應用；特種機器人在空海探索、應急救援等領域發揮重要作用。機器人産業營業收入年均增長約15%。

國際機器人聯合會主席瑪麗娜．比爾説，近年來，中國在機器人領域取得了令人矚目的成就，已經成為全球機器人第一大消費市場和生産大國。

不過，業內人士也表示，中國機器人産業起步較晚，還存在正向設計能力薄弱、産業基礎不牢、産業鏈創新鏈融合不足等問題。為此，中國相關部門將大力開展機器人基礎研究、關鍵核心技術攻關，積極完善「機器人+」應用體系，推動中國機器人産業實現高質量發展。

報導說，2024世界機器人大會以「共育新質生産力，共享智慧新未來」為主題，同期還舉辦2024世界機器人博覽會和2024世界機器人大賽。博覽會突出技術創新與應用成效，169家企業將展出600餘件創新産品，其中首發新品60餘款，27款人形機器人集中亮相。