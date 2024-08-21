工研院綠能所博士陳志豪解說他所研發出的瀝清刨除料回收利用技術。（謝明俊攝）

苗栗縣聯岳公司與工研院合作，成立全國首座刨除料回收利用示範廠，21日在苗栗縣政府簽約合作，苗栗縣長鍾東錦親自見證。（謝明俊攝）

苗栗縣聯岳公司與工研院合作，成立全國首座刨除料回收利用示範廠，21日在苗栗縣政府簽約合作，苗栗縣長鍾東錦親自見證。（謝明俊攝）

國內每年生產出1200萬噸道路刨除料，堆積如山。（謝明俊攝）

國內每年道路刨除重鋪產生1200萬噸的瀝清刨除料，到處堆積如山無法處理，工業研究院綠能所經過多年試驗，研發出包括生物分解及再製技術，用來回收處理刨除料後，產出可用於營造級配用料，再利用率達百分之百，苗栗縣聯岳公司與工研院合作，成立全國首座刨除料回收利用示範廠，21日在苗栗縣政府簽約合作，苗栗縣長鍾東錦親自見證，期望能為全國瀝清業者開創一條新商機，並有效處理刨除料問題。

國內道路刨除重鋪後產生的刨除料，長年來四處堆積無法處理，每年產生1200萬噸的刨除料，造成各地儲存場莫大負擔，工研院綠能所博士陳志豪經過多年研究，研發出以碳氫化合物降解菌劑，分解時間大約24小時，再結合再製技術，可以有效地將刨除料回收分解成瀝清、砂石等用料，提供營造等所需級配用料，回收率可達百分之百。

苗栗縣長鍾東錦與苗栗縣聯岳公司董事長彭錦淼，多年來持續尋找瀝清刨除料處理及回收再利用技術，期望能解決縣內刨除料無法處理的困境，經得知工研院發展出成熟技術後，主動接觸工研院，獲得工研院綠能所同意技轉輔導成立全國首座「刨除料瀝清砂石分離示廠」21日，研產雙方在苗栗縣政府簽訂合作契約，由苗栗縣長鍾東錦親自見證。

這座國內首座的刨除料回收處理廠，規畫先期每年可處理8萬噸刨除料，期望以領導羊引領其它縣市瀝清業者跟進成立，共同來解決國內瀝清刨除料無處可去的困境。鍾東錦強調，縣府支持循環經濟，協助在地瀝青、砂石產業建構循環經濟，提升產業淨零轉型，也期望工研院持續提供技術，並協助回收產品再利用。