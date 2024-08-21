國內每年道路刨除重鋪產生1200萬噸的瀝清刨除料，到處堆積如山無法處理，工業研究院綠能所經過多年試驗，研發出包括生物分解及再製技術，用來回收處理刨除料後，產出可用於營造級配用料，再利用率達百分之百，苗栗縣聯岳公司與工研院合作，成立全國首座刨除料回收利用示範廠，21日在苗栗縣政府簽約合作，苗栗縣長鍾東錦親自見證，期望能為全國瀝清業者開創一條新商機，並有效處理刨除料問題。
國內道路刨除重鋪後產生的刨除料，長年來四處堆積無法處理，每年產生1200萬噸的刨除料，造成各地儲存場莫大負擔，工研院綠能所博士陳志豪經過多年研究，研發出以碳氫化合物降解菌劑，分解時間大約24小時，再結合再製技術，可以有效地將刨除料回收分解成瀝清、砂石等用料，提供營造等所需級配用料，回收率可達百分之百。
苗栗縣長鍾東錦與苗栗縣聯岳公司董事長彭錦淼，多年來持續尋找瀝清刨除料處理及回收再利用技術，期望能解決縣內刨除料無法處理的困境，經得知工研院發展出成熟技術後，主動接觸工研院，獲得工研院綠能所同意技轉輔導成立全國首座「刨除料瀝清砂石分離示廠」21日，研產雙方在苗栗縣政府簽訂合作契約，由苗栗縣長鍾東錦親自見證。
這座國內首座的刨除料回收處理廠，規畫先期每年可處理8萬噸刨除料，期望以領導羊引領其它縣市瀝清業者跟進成立，共同來解決國內瀝清刨除料無處可去的困境。鍾東錦強調，縣府支持循環經濟，協助在地瀝青、砂石產業建構循環經濟，提升產業淨零轉型，也期望工研院持續提供技術，並協助回收產品再利用。
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