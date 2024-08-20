工研院開設第4屆科技產業CTO研發高階主管研習班，號召科技業技術專家領軍，傳授勝任技術長CTO的秘訣。專家群包括改寫半導體發展史的「浸潤式微影之父」清大半導體研究學院院長林本堅、台達電子機電事業群技術長連監棠、前仁寶電腦資深副總龔紹祖、前研華技術長楊瑞祥、微軟台灣人工智慧研發中心技術長陳佩君、台大領導學程教授暨前台積電研發處處長楊光磊，及工研院跨領域專家群，培養產業最需要的技術商業化能力。

工研院產業學院執行長周怡君表示，當前全球競爭激烈的局面下，企業必須擁有創新觀念，以及軟硬體整合思維，才能帶領團隊與時俱進，跟上產業快速變化的節奏。

當資深工程師晉升至技術長CTO等高階管理階層時，不但要有強大的研發能力，更需具備技術策略藍圖等全面性觀點，協助研發團隊技術創新、增加組織價值，因應未來挑戰，周怡君表示，本次專家講師群將在課程中傳授的實戰經驗，可協助高階研發主管們超前布局，掌握擘畫技術發展策略要領與祕訣。

CTO研習班開辦3年以來，培育眾多CTO潛力人才，並促成跨領域創新機會，例如有醫事背景的CTO學員，因而萌生資通訊與醫療跨域解決方案，目前正與工研院洽談技術合作，有望進一步導入AI技術於臨床上，協助提升醫師工作效率。

工研院第4屆科技產業CTO研發高階主管研習班，課程主題包括：技術策略、研發管理、數位轉型等核心課程，並融合虛實整合、智慧機械、智慧醫療等工研院跨領域技術應用，同時安排參訪XR體感體驗、機械領域科技、生醫產業跨域整合實驗場域（TIBIC）與銀髮聚寶盆等，提供跨域交流平台，促進跨領域合作機會。

課程將於9月20日開課，限額30名，包含實體授課與雲端自學課程，雲端自學課程於期限內可無限回放，歡迎產業高階技術主管或研究計畫之主持人踴躍參加，相關報名資訊請洽工研院產業學院黃小姐02-2370-1111分機304 或306、報名網址https://reurl.cc/oy90KM。