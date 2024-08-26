台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣的汽機車在陸上運輸排放中的佔比相當高。這代表交通運具電動化為實現2050淨零排放目標的其一重要途徑。台灣大將減碳行動轉化為商業策略，瞄準共享移動市場執行「Taiwan Mobility」戰略，除了投資智慧出行平台USPACE，發揮千萬電信用戶營運之科技量能，提供車位共享、UDRIVE電車共享，及打造一站式充電營運服務「MyCharge」，本次策略領投WeMo，更代表台灣大實踐淨零的決心，從消費者端驅動低碳交通轉型，具體落實台灣大在EV100倡議中「以共享取代購買，推廣純電汽機車共享服務，降低碳排量」的加碼行動，未來也將結合行動服務優勢，擬計畫推出員工私人用車換購電動汽機車之補貼專案，完整「EV100電動車生態圈」，擴大減碳影響力，大步朝低碳智慧城市與永續未來邁進。

台灣大不僅率先承諾2040年RE100、百分百使用綠色能源全面減碳之外，今年5月正式加入EV100，成為全台灣前三家通過EV100會員中，首家承諾最完整的企業，更攜手台灣電動運具產業鏈夥伴，全力推動綠色交通運具電動化。對外部利害關係人更積極倡儀並提供減碳解方，透過自建的MyCharge充電平台，從消費者端推動節能永續新生活，解決電動車的里程焦慮。為實現2030年全公司交通載具100%電動化並推動低碳交通轉型，台灣大制定了四大承諾：全面將公務車與公司車轉為電動車，與計程車和租車平台簽約提供純電車移動方案，在公司場域及全國廣設MyCharge充電樁，推出優惠鼓勵全民使用。此外，還加碼規劃了兩項EV100行動：推廣純電汽機車共享服務並籌劃提供員工換購電動車補貼專案。MyCharge已在辦公場域、星級飯店、購物商場、停車場等建置超過150支充電樁，結合「特斯拉超級充電站」和Ucharging平台，解決車位閒置問題，促進電動車普及並降低碳排放。