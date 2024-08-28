HYUNDAI汽車以人類生活體驗為核心，開展一系列電動車科技與人性化設計的研究，作為全球新能源領導品牌，除了以E-GMP模組化平台為基礎發展的IONIQ車系外，周三全新大改款KONA Electric登台，憑藉著全新放大車格、最強能效、創新歐化設計與空間人性化的生活體驗及先進主被動毆規安全科技，持續鞏固現代汽車在電動車方面的領導地位。

全球電動車銷售趨勢2017-2024年年均複合成長率達45.8%，今年銷量挑戰成長7%，目前全球電動車銷量(排除中國品牌)中，今年上半年HYUNDAI名列第四，銷量達26.6萬量。HYUNDAI集團電動車發展願景，增加180億美元投資，技術研發電動車平台；產能擴大364萬輛、專屬EV生產線；提供31款EV車型、滿足市場EV需求，目標2045年實現碳中和，2030達到全球TOP3電動車製造商。HYUNDAI台灣電動車計畫，2021年KONA Electric為HYUNDAI首款純電車型導入、2022年IONIQ品牌導入、2023年首款純電跑車導入、今年上半年高性能N品牌導入，如今KONA Electric改款力拚最親民電動車，後續持續布局電動車產品線。

HYUNDAI表示，KONA全球銷量佳績累積達170萬輛，其中歐洲占34%最大宗，美國、韓國分占25%、12%，KONA歐洲戰略車種DNA為操控性、安全科技、創新設計。

大改款KONA Electric繼承了HYUNDAI集團最強的電能架構，結合IONIQ車系創意空間、創新設計與安全科技，重新詮釋B-SUV級距電動車。

內裝沿襲IONIQ車系，KONA Electric將線傳排檔移至方向盤後方，中央採開放式設計，以創造更大、更寬敞舒適的車室空間。在安全方面，全車系標配HYUNDAI SmartSense Level 2主動安全輔助系統，包含SCC智慧定速控制系統、LFA車道跟隨輔助系統、LKA車道維持輔助系統、FCA前方主動煞停輔助系統、BVM盲區影像輔助系統、SVM環景影像輔助系統等近20項先進安全科技，確保道路上最高水平的安全與便利性。