中國商務部在周三宣布，將針對供人們消費的各種起司、牛奶和奶油進行調查。調查從8月21日開始。

商務部說，該調查行動主要是由中國奶業協會和中國乳製品工業協會，於7月29日代表國內乳業所提交的申訴，引發了商務部的調查。

調查確定的補貼調查期為2023年4月1日至2024年3月31日。調查自8月21日起開始，通常應在2025年8月21日前結束，但特殊情況下可延長6個月。

商務部在聲明中說，將對來自歐盟27個成員國的20項補貼計畫進行審查，特別是奧地利、比利時、克羅埃西亞、捷克、芬蘭、義大利、愛爾蘭和羅馬尼亞的補貼計畫。

在上述國家中，愛爾蘭是至今為止，對中國出口乳製品最多的國家，去年對中國出口了價值4.61億美元的乳製品。

歐盟在周二修訂了對中國製電動車的懲罰性關稅，並未如北京呼籲般放棄這些關稅，並引起中國汽車工業協會表達強烈不滿。