中國商務部在周三宣布，將針對供人們消費的各種起司、牛奶和奶油進行調查。調查從8月21日開始。
商務部說，該調查行動主要是由中國奶業協會和中國乳製品工業協會，於7月29日代表國內乳業所提交的申訴，引發了商務部的調查。
調查確定的補貼調查期為2023年4月1日至2024年3月31日。調查自8月21日起開始，通常應在2025年8月21日前結束，但特殊情況下可延長6個月。
商務部在聲明中說，將對來自歐盟27個成員國的20項補貼計畫進行審查，特別是奧地利、比利時、克羅埃西亞、捷克、芬蘭、義大利、愛爾蘭和羅馬尼亞的補貼計畫。
在上述國家中，愛爾蘭是至今為止，對中國出口乳製品最多的國家，去年對中國出口了價值4.61億美元的乳製品。
歐盟在周二修訂了對中國製電動車的懲罰性關稅，並未如北京呼籲般放棄這些關稅，並引起中國汽車工業協會表達強烈不滿。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。