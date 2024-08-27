中度颱風珊珊持續朝日本前進，但美國模式27日突然給出「鬼轉」西南方，甚至可能登陸台灣的預測，讓各界摸不著頭緒，氣象署也出面澄清。對此氣象粉專「台灣颱風論壇」也曝光機率最高路徑。

颱風論壇在臉書粉專貼出「珊珊的日本縱貫之旅」，開頭直言美國模式的預報真的很抓馬，回頭看真正機率最高的路線，依舊是日本縱貫之旅，也就是氣象署預報的路徑，各國基本上預測也都差不多。

論壇表示，依照珊珊的路徑，基本就是一天侵襲一個地區，順序是「九州－中國、四國－京阪－北陸、關東」，呼籲要前往日本的朋友，務必密切注意颱風抵達日期。論壇補充，侵日颱風走很慢的不多見，但也不到罕見，共通點都是很難搞，尤其在雨量部分，只能祝福日本可以扛住這波。

中度颱風珊珊原先預估將一路朝西北，從四國、本州關西一帶登陸，未料日前卻突然大甩尾，跑到九州南方後，以每小時5公里速度向西北進行，且在29日登陸九州後，開始轉向東北，橫掃全日本。