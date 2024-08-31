明天（9月1日）菲律賓東方海域有熱帶性低氣壓發展機率，並於下周一、二（2日、3日）生成「摩羯」颱風，歐洲及美國模式皆顯示，有機會登陸台灣。氣象專家表示，由於環境有利它發展，強度應該可達中度至強烈等級，且位置非常接近台灣，預估從6日影響至9日，雖然目前不確定性大，不過仍要留意。

氣象專家賈新興在臉書發文指出，明天菲律賓東方有熱帶性低氣壓發展的機會，並於下周一、二增強為今年第11號颱風摩羯；下周五（6日）可能受颱風或其外圍環流影響，北海岸、基隆至東北角有雨，午後全台都有陣雨；7日至9日傍晚有受颱風影響的機率，各地出現陣雨，其中宜蘭、北部山區及南投以南有較大雨勢。

氣象專家林得恩在臉書發文表示，今晨美國模式最新模擬結果顯示，下周一前後菲律賓東部外海有熱帶低壓生成訊號，初步評估，由於環境海溫及海水熱焓量均高，加上附近環境海域的垂直風切又小，有繼續增強發展成颱風的趨勢，強度應該可發展到中度至強烈等級。

林得恩說，目前時間還久，不確定性高，可以持續追蹤觀察；比較讓人擔心的是，它的位置會非常靠近台灣，因此需要特別注意。