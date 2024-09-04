陸首座「風漁融合」型海洋牧場投產，可抗17級超強颱風。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，中國廣核集團透露，大陸首個「風漁融合」型海洋牧場專案「伏羲一號」9月4日在廣東汕尾正式投產，預計投產後年產優質海水魚類約900噸，年產值可達5400萬元（人民幣，下同）。

「伏羲一號」建設在距離廣東汕尾海岸11公里的中廣核後湖50萬瓩海上風電場中心場區，養殖水體達到6.3萬立方米。在這片海域既能發電、又能養魚，實現了海上風力發電與海洋牧場養殖的融合發展。

「伏羲一號」所在的海域氣候環境複雜，超強颱風是這裏的「常客」，建設團隊針對該無掩護海域風急浪高、颱風頻發的惡劣海況環境，創新應用了多項技術對這片海洋牧場進行了加固。

據指出，「伏羲一號」創新應用了抗颱風、防撞擊、強防腐的巨型海洋牧場養殖網箱結構設計建造新技術，可正面抗擊17級超強颱風，為發展「風漁融合」型海洋牧場提供了優質的硬體平台資源，同時還創新打造深水養殖與海洋環境的可持續發展模式，改善海洋生命鏈。

廣東省汕尾市擁有2.39萬平方公里海洋面積，海洋生產總值占地區生產總值達到18％。該網箱平台投運後，將形成「海上風電＋深海養殖＋生態增益＋休閒旅遊」的風漁融合示範集群，成為廣東省乃至大陸全國海洋經濟發展的新亮點。