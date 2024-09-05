摩羯颱風西折閃過台灣，在南海行進過程中不斷增強，中央氣象署觀測資料顯示，摩羯颱風今（5日）晚強度已追平7月直撲台灣的凱米颱風，氣象粉專台灣颱風論壇指出，近日可能成為「今年最強風王」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，以氣象署最新資料顯示，摩羯颱風強度已經追平七月侵台的凱米，暫時並列2024最強颱風，而且離摩羯接觸陸地還有一天的時間，「非常有機會挑戰今年最強風王！」

粉專表示，預計摩羯颱風明晚起將強襲海南島，之後緊接著直撲越南陸地，示警「摩羯強度真的很強，當地人要面臨大挑戰了」。至於台灣天氣在周末前是暫時平靜，下周就要注意西太平洋上的低壓動態了，但變數仍大還要繼續觀望。

根據氣象署觀測，今晚8時摩羯颱風中心位置在海南島東方外海，中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑100公里。