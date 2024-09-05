今天仍受摩羯颱風外圍環流影響，東南部雨勢明顯，午後中南部及各山區有雷陣雨。中颱摩羯今天有機會轉強颱，挑戰今年風王，未來10天還有2個熱帶系統可能生成颱風，菲律賓附近的有機會在今、明天發展成型，若生成位置偏西，有機會在下周一、二（9、10日）接近台灣；遠洋的熱帶系統預估下周四、五（12、13日）發展，並在中秋節（17日）影響，專家表示目前仍有不確定性，中秋節天氣變數大，應持續觀察。

今天東南部及恆春半島雨勢仍明顯，宜花、基隆北海岸及南部則有零星短暫雨，其他地區晴到多雲，午後中南部及各山區有雷陣雨；各地高溫33至35度，新竹以北易出現37度以上高溫。

中颱摩羯今天將增強為強颱，有機會挑戰今年最強颱風，未來朝西轉西北西方向移動，周末接近海南島、雷州半島至廣西、越南一帶。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，未來10天內有2個熱帶系統可能向西前進，其中菲律賓附近的熱帶系統有機會在今、明天發展成型，目前各模式對於系統發展位置仍不確定，若生成位置偏東，可能趨向琉球；反之則有機會在下周一、二接近台灣。

另外，遠洋的熱帶系統有機會在下周四、五發展，並可能影響中秋節天氣，不過也存在變數。