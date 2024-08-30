日本氣象廳（JMA）預估，珊珊30日過境九州後，預計在31日的周末時期，將侵襲包括東京在內的日本中部以及東部地區。日本官方統計，迄今至少有3人喪生、78人受到輕重傷。

位於日本九州西南部的地方政府指出，沒看過珊珊這麼大的颱風，威力可說數一數二的。住在九州最大城市福岡的商家，也紛紛把店門給關了，跑去安全的地方避難。

有位來九州出差的39歲上班族表示，自己是29日來福岡市，現在可能回不去大阪的家。這次颱風的路徑不斷變化，捉摸不定，故很難了解最新的交通狀況，原定31日回家，但現在一切都是未知數。

台灣30日早上7點45分，珊珊在大分縣（Oita Prefecture）沿海城市國東市（Kunisaki）附近，吹起高達每秒50公尺，也就是每小時180公里的強烈陣風，這種風可輕易把行駛中的卡車吹翻。

九州電力公司表示，九州內有7個縣約125,000戶家庭停電。日本氣象廳指出，就算珊珊離開也會下大暴雨，現在看起來，這個颱風在日本停留的時間比預定還要久，聽起來頗令人擔憂的。

路透社指出，全日本數百萬人已收到建議做好撤離準備的通知，目前主要集中在災區嚴重的九州區域。同時，在首都東京旁的日本第2大城市橫濱，也要小心當地會出現土石流。

因狂風暴雨，為了安全豐田汽車已把所有日本國內產線叫停。另外，日產汽車與本田汽車，以及車用晶片大廠瑞薩電子、東京威力科創，還有羅姆半導體（Rohm）等高科技公司，也都讓廠辦放了很少見的颱風假。

日本國土交通省（MLIT）表示，日本航空公司像是全日空以及日航等，已宣布停飛好幾百個班次。同時，九州不少火車、巴士與渡輪等大眾交通工具，也都被迫停止運行。