今天各地高溫炎熱，高溫可達38度，清晨中南部有零星降雨，午後北部、東半部及各山區易有雷陣雨，且有局部較大雨勢機率；周六（24日）起水氣增加，午後雷陣雨擴大，將持續至下周三（28日）。另外關島北邊的熱帶低壓今凌晨2點生成第10號颱風珊珊，預估持續增強達中颱，目前往北北西方向前進，5天後向東北大迴轉，侵襲日本機率高；8月8日至今短短15天已有6個颱風生成。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明兩天受太平洋高壓影響，各地熱如盛夏，北部22至38度、中部22至36度、南部23至36度、東部22至37度；午後山區及北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨。

周六至下周三太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱，但水氣增多，午後局部雷陣雨在近山區發展，平地受影響範圍有逐漸擴大的趨勢。

至於颱風動態，吳德榮表示，珊珊颱風未來2天移速緩慢，待北方高壓減弱後，受東側太平洋高壓的導引，向北北西朝日本方向前進，有增強至中颱以上的趨勢。

最新歐洲模式模擬顯示，珊珊颱風前5天的行徑大致相符，之後將向東北大迴轉，侵襲日本機率很高，登陸地點及時間仍有不確定性，應持續觀察。吳德榮提到，今年8月至今西北太平洋已有6個颱風生成，超過8月份的氣候平均值5.4個。