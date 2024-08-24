明（25日）天各地都為多雲到晴，午後西半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，恐有局部大雨發生，部分地區降雨可能持續至晚間，各地高溫普遍約32到36度，其中大台北、台東及屏東有36度左右高溫發生。氣象署表示，周一起水氣略增，各地大多為多雲，午後各地都有局部短暫雷陣雨。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署表示，明天台灣附近為弱風環境，各地皆是多雲到晴，午後台灣西半部地區及各山區會有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，部分地區降雨有可能持續到晚間。至於溫度方面，各地高溫普遍約32到36度，但大台北地區、台東及屏東局部近山區或河谷可能會出現36度左右高溫發生，未下雨時感受悶熱。

氣象署指出，未來一周台灣本島地區因白天太陽加熱使天氣轉不穩定，午後易有較明顯雷陣雨。下周一到下周二（26日、27日）台灣處於相對低壓區中，水氣略增，各地大多為多雲，僅東北部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象署預測未來雨勢。（圖氣象署提供）

下周三到下周六（28日到31日）全台各地大多為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；由於盛行西南風，清晨至上午因與陸風輻合作用，中南部地區會有零星短暫陣雨。9月1日到3日台灣附近為偏南風，水氣稍增，各地大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。