今（20）日由於對流旺盛，北北基桃下午至傍晚出現豪大雨。明天水氣將逐漸減少，台灣各地恢復成晴到多雲的天氣，午後中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雷陣雨。氣象署指出，明天各地高溫會到33到36度左右，桃園以北及花東局部地區高溫可達36度以上。周六、下周日水氣開始增加，午後雷陣雨區域擴大，西半部地區及各地山區都要留意午後雷陣雨，還且有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署表示，明天進入水氣逐漸減少的過程，外島中的澎湖、金門仍會受到西南風帶來的水氣影響，容易有局部短暫陣雨或雷雨，台灣各地及馬祖恢復成晴到多雲的天氣，午後中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雷陣雨，仍要留意有局部較大雨勢發生，清晨上午南部地區亦有零星降雨。至於溫度方面，各地高溫可以來到33到36度，桃園以北及花東局部地區高溫可達36度以上。

另明天西南風明顯偏強，氣象署稱，桃園至嘉義沿海空曠地區及馬祖易有9至10級強陣風，台南沿海空曠地區及澎湖、金門亦有較強陣風，沿海風浪也偏大；本周為新北至嘉義沿海的年度天文大潮、西南部及東北部沿海潮位亦偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。

氣象署未來天氣預報。（氣象署提供）

氣象署預測，周四、周五（22日、23日）水氣偏少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為為晴到多雲，午後北部、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；由於雲量減少，高溫普遍回升至33到35度。

周六、下周日（24日、25日）水氣稍微增加，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後雷陣雨區域擴大，包括西半部地區及各地山區都要留意午後雷陣雨，並且有局部較大雨勢發生的機率。下周一、下周二（26日、27日），水氣持續增多，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。28日到30日台灣東方海面將有低壓擾動接近，環境水氣漸增，各地雲量偏多，中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。