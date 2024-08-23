明（24）日各地大致上為多雲到晴的天氣，各地高溫仍約33到36度，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區降雨機率較為提高，雨勢方面，北部山區及中南部近山區平地易有局部大雨。氣象署預測，周六、下周日仍可見陽光，各地高溫炎熱，午後雷陣雨區域擴大。但自下周一開始，受低壓帶影響，天氣較不穩，雨勢增加，有局部大雨發生的機率。

氣象署預測未來高溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區降雨機率較為提高，雨勢方面，北部山區及中南部近山區平地易有局部大雨，且中南部地區降雨可能持續到晚間。至於氣溫方面，各地高溫仍在33到36度。

針對未來一周天氣，氣象署預測，台灣周邊水氣逐漸增多，午後易有較明顯雷陣雨，下周日（25日）起午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨，中南部地區雨勢有再增多的趨勢，此外，局部地區降雨可能延續至晚間。

氣象署預測未來雨勢。（圖氣象署提供）

下周一到下周五（26日到30日）台灣處於相對低壓區中，水氣增多，金門偶有短暫降雨，清晨到上午中南部地區有零星短暫陣雨，而其他地區及澎湖、馬祖為多雲到晴，午後全台各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象署亦提醒，中度颱風珊珊今日下午14時位於鵝鑾鼻東南東方約2200公里的海面上，未來將以北北西轉西北方向移動接近日本南方海面，預估下周一後逐漸影響日本地區。