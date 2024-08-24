（16：20更新）午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，苗栗以南地區及新竹以北、東半部山區有局部大雨發生機率，雨勢一路持續到晚上；桃園縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台中市、屏東縣、高雄市慎防大雷雨，屏東縣瑪家鄉、內埔鄉及新竹縣尖石鄉、橫山鄉已出現山區暴雨，氣象署針對當地民眾發布災防告警。

氣象署午後發布大雨特報，新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區有局部大雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

氣象署另針對桃園縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台中市、屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

屏東縣瑪家鄉、內埔鄉及新竹縣尖石鄉、橫山鄉已出現山區暴雨，氣象署針對當地民眾發布災防告警，留意溪水暴漲並盡速遠離。