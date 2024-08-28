（17：49更新）中央氣象署發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（28）日下午至晚上，新北市山區、桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

氣象署針對桃園市復興區發布山區暴雨災防告警，持續時間至19時34分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

另桃園市大雷雨持續時間至18時30分，南投縣、嘉義縣大雷雨持續時間至18時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署發布11縣市大雨特報。（氣象署）

氣象署表示，今天台灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，中午前後紫外線偏強，普遍都在過量到危險等級。降雨方面，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨，部分地區的降雨有機會持續到晚上，午後在山區活動請注意天氣變化，晚起水氣略增，北部及金門也有機會出現局部短暫陣雨。