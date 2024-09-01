（17：29更新）中央氣象署發布豪大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（1）日苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，彰化以南、南投地區及新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時0分；南投縣則發布大雷雨災防告警，持續時間至18時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署發布11縣市豪雨、大雨特報。（氣象署）

氣象署表示，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多仍為晴到多雲，清晨中南部有零星短暫陣雨，午後各地山區及嘉義以南地區、中部近山區平地有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生，甚至山區有局部短沿時豪雨發生的機率，午後外出請留意天氣變化。

各地高溫普遍在33到36度，桃園以北地區有局部37度左右高溫發生的機率，體感悶熱，戶外活動請注意防曬並多補充水分。