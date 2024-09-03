明（4日）天各地大多為多雲到晴，但受颱風外圍環流水氣影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島會有不定時短暫陣雨，南部也偶有零星降雨，午後在中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象署預報，颱風影響到周四，周五起颱風遠離，但水氣仍多，雨區轉到南部及東南部地區，不定時有局部短暫陣雨。另明日高溫炎熱，白天普遍為33到35度，局部來到36度，北部有機會到37度以上。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署表示，明日仍高溫炎熱，白天普遍為33到35度，局部來到36度，尤其北部地區因背風沉降，高溫有機會到37度以上。至於降雨方面，因受颱風外圍環流水氣影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島不定時有短暫陣雨，南部也偶有零星降雨，午後在中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，不過降雨範圍較小、也較短暫。

氣象署指出，周四（5日）一樣受到颱風外圍環流影響，沿海風浪較大，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，南部地區亦有零星降雨，不過其他地區維持多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周五到下周日（6日到8日）颱風逐漸遠離台灣，但水氣仍多，雨區轉為南部及東南部地區，不定時有局部短暫陣雨，而其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨；其中周五在宜、花地區也會出現局部短暫陣雨，且午後在南部地區有較大雨勢發生。下周一、下周二（9日到10日）受到低壓帶影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。