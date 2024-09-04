中度颱風摩羯持續向西移動，外圍環流今（4日）、明2日影響台灣。氣象署指出，今天下午2點在日本東南方海面又有熱帶性低氣壓TD13生成，不過預測路徑會偏向北往東北的到日本東方海域。另菲律賓東邊在下周日前後可能有新的低壓出現，恐會發展成熱帶系統，但會不會增強成颱風尚有待觀察。

摩羯颱風跟熱帶性低氣壓TD13預測路徑。（翻攝自中央氣象署）

據氣象署「颱風消息」顯示，熱帶性低氣壓TD13以每小時26公里速度，向北北西進行，目前中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

另據《ETtoday新聞雲》報導，氣象署預報員朱美霖表示，預測TD13未來移動路徑會偏北往東北，朝日本東方海域前進，不會對台灣天氣造成影響，且由於路徑往北到高緯度，恐維持熱帶性低氣壓強度，不利發展成颱風。

朱美霖還指出，當前還有一個低氣壓位處台灣東南方、菲律賓東方，但從模式預測上沒有出現明顯的發展。她提到，菲律賓東邊海域在下周日前後有可能會出現新的低壓，下周三就可以觀察是否會出現新的熱帶系統發展，至於生成颱風還有待觀察。