明（31）日各地大致上為多雲到晴，清晨中南部有零星降雨，午後各地山區及中南部近山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。氣象署預測，下周二開始受到低壓帶外圍影響，降雨範圍會相對增加，另南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶系統發展，未來其位置及動向，與9月上旬的天氣有密切的關係。

氣象署預測未來天氣。（圖翻攝自氣象署）

氣象署表示，明日各地高溫普遍在33到35度左右，其中大台北、花東及苗栗以南恐出現局部36度以上高溫。至於天氣方面，各地為多雲到晴，清晨中南部有零星降雨，午後各地山區及中南部近山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

因當前南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶系統發展，氣象署指出，未來若生成熱帶低壓，其位置及動向與9月上旬天氣有密切的關係。下周日、下周一（1日、2日）水氣偏少，各地大多為多雲到晴，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部近山區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且下周日有局部大雨發生的機率。

氣象署預測未來雨勢。（氣象署提供）

下周二、下周三（3日、4日）因低壓帶外圍帶來水氣，各地雲量增多，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並且降雨範圍會相對增加。下周四、下周五（5日、6日）持續受到低壓帶外圍水氣影響，但增加的多寡會根據低壓帶北抬程度而有不確定性，台灣附近海面風力也會增強，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。