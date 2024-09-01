明（2）日各地晴到多雲，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有機率出現局部大雨，清晨中南部地區亦有零星降雨。氣象署表示，菲律賓東方海面形成的熱帶性低氣壓TD12已於今日20時發展成輕度颱風「摩羯」，預測未來往北轉西北通過呂宋島北部至巴士海峽的機率較高，周二起至周五（3日至6日）颱風外圍環流影響台灣天氣。

氣象署指出，明天台灣各地及澎湖、金門、馬祖晴到多雲，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨，清晨中南部地區亦有零星降雨；溫度方面，各地高溫普遍33到36度，新竹以北地區有局部37度以上高溫。

氣象署分析摩羯颱風影響。（翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署說明，周二清晨中南部地區有零星降雨，白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。周二晚至周四（3日至5日）基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周五（6日）南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，東北部、東部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨，午後中部以北地區有局部短暫雷陣雨；周六、下周日（7日、8日）台灣在低壓帶的環境，南部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。