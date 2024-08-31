目前菲律賓東方海面的熱帶擾動已經升級為熱帶性低氣壓。氣象署指出，目前多個模式的預測資料都支持其發展成颱風，時間應是在下周一、下周二。另有氣象粉專PO出最新歐、美模式的路徑預測，歐洲預測9月6日來到台灣東南部外海，隨後再通過台灣北部海面；而美國模式則預測，會先到日本南方海面，隨後偏北往大陸上海方向移動。

粉專《觀氣象看天氣》今（31）日下午發文指出，日本氣象廳已將熱帶擾動92W升級為熱帶性低氣壓，從歐洲模式可以看到，未來路徑會於9月6日來到台灣東南部外海，然後偏北再轉偏西移動通過台灣北部海面；美國模式則預測，9月6日會到日本南方海面，一樣以偏北再轉偏西移動登陸上海。

該粉專判斷，若依目前的預測模式來看，後期高壓勢力有增強西伸的趨勢，增強西伸速度越快，「準」摩羯颱風就會越接近台灣，反之越則遠離台灣

另據《ETtoday新聞雲》報導，氣象署預報員張承傳表示，新生成的熱帶性低氣壓發展條件不錯，目前各模式的預測資料都支持其會發展成颱風，時間預計會落在下周一、下周二，也就是今年的第11號颱風「摩羯」。

另針對「準」摩羯颱風的歐、美模式路徑預測，張承傳認為，後續還有可能進行調整，尚要繼續觀察，但因為熱帶系統北上，台灣近期的大氣環境會出現改變，影響到下周後半的天氣。