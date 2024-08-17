受西南風影響，今天（17日）中南部整天有陣雨或雷雨，午後各地都有雷陣雨，中部以北及各山區可能出現豪雨。氣象粉專「天氣風險 」表示，有一個低氣壓中心在台灣西南部海面緩慢增強，今起至下周二（20日）是西南風最強的時段，所幸該低氣壓未來將朝東海方向移動，就算增強為熱帶性低氣壓也不會對台灣造成直接影響。

「天氣風險」表示，受西南風增強影響，南高屏昨晚開始已有大雨狂轟，但這種下下停停的天氣狀況還會持續下去，提醒南部民眾注意居家周邊安全；中北部及東部雨勢雖然沒這麼明顯，但天氣也不太穩定，尤其午後熱對流容易發展，下午的降雨機會較高。

「天氣風險」指出，有一個低氣壓中心在台灣西南部海面、琉球附近發展並逐漸增強，雖然未來會往北朝東海方向移動，就算轉變為熱帶性低氣壓也不會對台灣造成直接影響，但受其外圍水氣影響，南部強降雨會持續一段時間。

「天氣風險」說，今、明兩天各地雨勢最明顯，雖然接下來降雨稍緩，但至下周二為止依然有短延時強降雨的機會，要一直到下周三（21日）高壓邊緣西伸，台灣周邊水氣才會明顯變少，各地將轉為高溫炎熱的天氣。