由於台灣處於大低壓帶、西南風持續影響，今晚至明（20日）晨中南部地區雨勢明顯，南部可能有局部短延時豪雨，白天起雨勢稍緩，不過仍有局部較大雨勢，午後北台灣及其他山區易有雷陣雨並有局部大雨，目前北北桃竹苗、南高屏已發布大雨特報。氣象署表示，周三至周六（21日至24日）水氣減少，台灣各地大多晴到多雲，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，中南部地區及澎湖、金門、馬祖明天整天有不定時短暫陣雨或雷雨，尤其中南部地區今晚至明晨雨勢明顯，南部地區可能有局部短延時豪雨，白天起雨勢稍緩，不過仍有局部較大雨勢，午後北台灣地區及其他山區易有雷陣雨並有局部大雨；溫度方面，中南部高溫約30至32度，其他地區約33至35度，台東地區局部有36度左右高溫，有可能發生焚風。

氣象署預測未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周三至周六水氣減少，台灣各地大多為晴到多雲，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周三清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨，澎湖、金門及馬祖也有短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約34、35度左右。

下周日、下周一（25日、26日）水氣稍增加，台灣各地及澎金馬大多為多雲到晴，中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。