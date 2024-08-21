為強化災害防救功能，我國訂有「災害防救法」，但並未納入「高溫」，「相較地震而言，全世界因為高溫更多人死亡」，有學者表示，高溫傷害像是溫水煮青蛙，若要防止災害除了不應只有後端的多喝水、補充電解質，更應從前端的國土規劃、都市設計來做，且更要用「全災害」概念來看，而不是由單一部會來處理。

近日高溫頻傳，天氣風險公司經理李知航說，以過去30年資料來看，台北、台中及台南年均溫提高約1.5度，以大於36度的高溫日數來看，台北2020年達60天，以TCCIP（台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫）資料長期趨勢更會越來越熱，無論是達成巴黎公約情境與否，溫度皆會上升。

銘傳大學建築系教授王价巨表示，高溫熱浪死亡族群多為勞動者或特殊需求民眾，而如台灣等島國受到氣候變遷影響更大，不應只是從末端的多喝水防止，應從前端的都市規劃、都市設計做起，如留出風廊、綠地等，除此之外，更要用「全災害概念」來看待，而不只是由單一部會來處理，目前高溫已為災害等級、未來會走到耗竭，希望不要走到滅絕。