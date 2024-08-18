由於台灣位處大低壓帶、西南風加強帶來充沛水氣，明（19）日中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，尤其南部地區可能有局部短延時豪雨，北部地區上半天有零星短暫陣雨，午後北部及東半部地區易有雷陣雨、並有局部大雨。氣象署表示，周三至下周日（21日至25日）水氣減少、天氣回穩，各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，明天中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，尤其南部地區可能有局部短延時豪雨出現，北部地區上半天有零星短暫陣雨，午後北部及東半部地區易有雷陣雨、並有局部大雨；溫度方面，中南部高溫約29至31度，其他地區約32至33度。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周二（20日）白天起雨勢減緩，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雷陣雨，並有局部大雨，北部及東半部地區多雲，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨、並有局部大雨。

周三至下周日（21日至25日）水氣減少，台灣各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周三、周四（21日、22日）清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，澎湖、金門及馬祖亦有短暫陣雨；各地高溫約34度、35度左右。