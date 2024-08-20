（17：09更新）雨勢升級，氣象署發布將澎湖升級豪雨，雨區也擴大，發布13縣市豪雨大雨特報，對流雲系發展旺盛，今日基隆、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣山區有局部大雨發生機率，影響時間至今天晚上，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

此外，氣象署也發布桃園市、新北市、台北市大雷雨持續時間至18時0分、新竹市大雷雨至17時15分，慎防劇烈降雨、雷擊。山區暴雨部分，台北市士林區暴雨至19時03分，新北市石碇區、坪林區暴雨至17時22分，已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署發布13縣市豪大雨特報。（翻攝自氣象署）

北部、澎湖有大雷雨。（翻攝自氣象署）

受大雷雨影響，桃園機場15時31分起進入雷雨當空狀況，空側相關單位暫停作業，至16時01分起改為雷雨警告，入境行李運送作業可能有所延遲，為保障空側人員安全請旅客耐心配合。

氣象署表示，今天台灣仍受西南風影響，不過水氣較多的區域偏向台灣海峽，澎湖、金門容易有短暫陣雨，雨勢偶爾會比較大，中南部不定時有雨，但降雨比昨天緩和許多，午後留意北台灣地區及其他山區易有雷陣雨發生，並有局部大雨的機率，由於環境相當不穩定，雷雨發生時可能伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風，外出請注意天氣的變化。

氣溫方面，各地高溫32～35度，花東局部地區36度以上，外出活動需多補充水分。