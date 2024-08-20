位於台灣北方海面的今年第9號颱風「雲雀」，氣象署預估路徑往北向南韓移動，對台灣無影響，氣象專家賈新興表示，要等到9月中旬起環境才有利颱風生成，持續到10月，特別要注意颱風是否跟東北季風產生共伴效應。

賈新興今天在臉書發文，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展跡象，預估要9月中旬起環境才有利颱風生成，並持續至10月。短期氣候趨勢預測則顯示，9月5日前台灣降雨偏少的機率高，9月中旬起台中以北降雨轉偏多。

賈新興表示，9月中旬起還要注意颱風是否跟東北季風產生共伴效應。共伴效應是指颱風沒進來，但颱風外圍水氣配合東北季風，經常讓東北部出現異常降雨。

前氣象局長鄭明典今天也在臉書指出，「太平洋高壓回來了」，太平洋高壓在台灣東方海面上，台灣南側到東側的高壓都偏強。然而這個季節太平洋高壓軸線應該指向台灣北方，台灣南方、南海偏強的高壓是較異常的狀態，會影響台灣的颱風不易發展，可以稍稍休養生息。