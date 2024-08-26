一名任職香港房屋署的陳姓工程督察2022年申請隨台籍配偶在台灣居留（依親），但又不想放棄香港高薪職務，遭台方拒絕後，如今又傳出該香港公務員已經遭到港府停職，最終可能面臨被解雇的命運。

香港成報導，在台港人的狀態可分為「停留」（持旅遊、商務簽證赴台）和「居留」（以就學、就業、依親或投資移民等管道，在台較長時間停留），和「定居」（取得身分證，具中華民國國籍）三種。

報導稱，該名陳姓香港公務員的妻子是台灣公職人員，他於2022年向台灣內政部移民署申請依親居留。移民署之後要求他表明會否辭去公務員職位，表明他出示離職證明，才可獲批居留證。

該名陳姓香港公務員2023年5月後來向台方表明，他不會辭去現職，並指所有香港公務員均被迫簽署效忠香港政府聲明。陳明浩指出，假如他獲居留台灣後，將做「半個太空人」，即周一至周四在港，周五離港赴台，周六、日回港。

報導稱，移民署聯同相關部門最終否決申請，該名陳姓香港公務員不服決定，上訴到行政院，但被駁回。他之後上訴台灣台北高等行政法院，展開司法戰。台北高等行政法院7月4日裁定，陳「確有危害國家利益、公共安全、公共秩序之虞」，並指行政院以陳任職港府為由作出否決申請的決定，並非無據。

報導指出，該名陳姓香港公務員的太太在網上公開事件除受媒體關注，亦引起港府高度關注。在陳明浩上訴被台灣方面駁回後，亦引起港府注視。

報導稱，據悉，在事件於上周曝光後，該名陳姓香港公務員已被政府停職候查，原因是他向台灣的法院聲稱「所有公務員都是被迫簽署效忠政府的聲明」，讓政府質疑他有「發假誓」之嫌，並非真誠效忠香港特區政府、聲明擁護《基本法》等。而按過往做法，該名陳姓香港公務員很可能會面臨被解僱命運。