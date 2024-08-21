台灣大哥大占用頻譜未歸還，依行政法院調解庭要求提出9大公益補償方案要NCC盡速從中擇一，NCC今日表示，台灣大提出三大要求，包括展延繳還頻譜、取消罰金且以後不能再罰，還有要求NCC四位委員要親自參加調解，讓人匪夷所思，而提出的9項回饋內容也沒有誠意，所以「不調解了」，就直接法院見。

台灣大因合併台灣之星占用頻譜未歸，自去年3月17日向法院提起行政訴訟，請求法院撤銷NCC違法附款，與NCC對簿行政法院公堂，行政法院調解庭希望雙方能先走調解程序，台灣大先提出4項公益方案，昨日再加碼5項，包括贊助教育部TANET學術網路機構及提供「台智雲」AI算力、免費提供弱勢族群「反詐戰警個人版APP進階版」服務、提供公益團體「反詐戰警企業版」、幫助中小企業曝險評估（EASM）、提供M＋與M＋ Meet帳號給偏鄉學校作為數位學習平台等案，宣稱價值達2,000萬至5,400萬。

除此之外，台灣大新聞稿也提到，因NCC尚未有任何回應，爲提供NCC多面向的公益考量，才再度提出5項科技公益專案，要NCC儘速提請委員會審議，從中擇一達成調解，共同保障原台灣之星280萬用戶權益，言談中語氣相對強硬。

NCC主秘黃文哲表示，他也不太理解為何台灣大用這麼強硬態度要他們選，而且台灣大所提出的三大要求也不合理，包括要NCC同意展延頻寬繳回，先前已祭出的960萬元罰金要撤銷，且承諾不能再罰錢，另就是要4位NCC委員親自調解，卻是拿出完全不對稱的公益方案，他真的不太相信這是一家這麼大的公司提出的請求，真的匪夷所思，

黃文哲表示，台灣大到現在還留有400個基地台發射頻率，雖然說是照顧用戶，但其實從技術角度就可以做得到，為後續法律攻防「策略性運用」的目的不言可喻。NCC的態度是希望大家按照規矩來，台灣大把該還的頻譜還回來，罰款並不是NCC目的，然台灣大提出要求已讓NCC覺得沒有續行調解的必要，所以不調解了，直接法院見。