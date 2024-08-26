美國通膨穩定降溫，聯準會主席鮑爾上周在全球央行年會釋出降息訊息，強調「調整政策的時候已經來臨」，美國10年期公債殖利率跌破3.8%創1年新低，9月降息1碼機率61.5%、降2碼機率也達38.5%，將近4成。
隨著聯準會即將啟動降息循環，對利率敏感的長天期美債ETF早已領先上漲一波，國內掛牌的主要美債ETF包括00679B元大美債20年、00687B國泰20年美債、00795B中信美國公債20年等，上周受益人數大增。
其中，00687B單周增加1.5萬人，超越00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息等熱門高股息ETF，奪下單周增加人數第一名。
國內掛牌股債ETF，上周受益人數增加前10名，仍以高股息最多，達6檔；債券ETF異軍突起，佔了3檔；台股市值型僅006208富邦台50入榜。（本文未完，全文見此）
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