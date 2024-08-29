14檔9月將除息的ETF。資料來源：CMoney、2024／8／28

台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人來到951萬人、規模也來到2.52兆，雙雙創新高，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。統計9月份即將除息的共有14檔台股ETF，其中包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）等，投資人可多留意相關投資契機。

以今年來規模與受益人都遽增的群益台灣精選高息來說，由於其在8月底即將公告第6次配息相關訊息，前五次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，而且也已經連續五次預估年化配息率逾10％，第6次是否將維持高配息，成為市場注目焦點，也吸引存股族提前卡位。

群益投信表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，除了觀察配息率外，填息以及報酬表現等，也都是重要的考量指標。

不過，不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率34％，因此不看淡台股後市表現。台股ETF的成分股選股邏輯很重要，一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率，一家公司每股稅後純益（EPS）持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，也不用過度擔心股價修正風險。