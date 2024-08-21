法人指出，00940預計9月配息金額為0.05元，將於9月5日除息，維持穩定配息並有機會推進連續填息表現，目前台股大盤殖利率處於近年相對低點，本益比則高於近年平均，突顯高股息及低本益比價值選股的重要性。

至8月20日，00940成分股平均本益比為13.85倍，遠低於台股大敗，7月及8月配息的股利所得占比分別為，96％、98％，在不倚靠資本利得下，就能取得逾6％年化配息率，從價值投資與高股息角度均具優勢。