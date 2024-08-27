1.盤後時段臺指期094今天18時22分(較開盤參考價) 上漲45.00點，為22,197.00點。
2.盤後時段小臺指期094今天18時22分(較開盤參考價) 上漲44.00點，為22,197.00點。
3.盤後微臺指期094今天18時23分(較開盤參考價) 上漲45.00點，為22,197.00點。
4.盤後時段電子期094今天17時50分(較開盤參考價) 上漲4.90點，為1,187.05點。
5.盤後時段小型電子期094今天18時23分(較開盤參考價) 上漲2.40點，為1,184.55點。
6.盤後時半導體30期貨094今天18時10分(較開盤參考價) 上漲6點，為6,030點。
7.盤後時段元大台灣50ETF期貨094今天18時09分(較開盤參考價) 上漲0.40點，為180.80點。
8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨094今天11時37分(較開盤參考價) 下跌0.22點，為38.80點。
9.盤後時段美國道瓊期貨094今天18時14分(較開盤參考價) 下跌9.00，為41,300.00點。
10.盤後時段美國標普500期094 結算在5,636.50點，（今日無成交）。
11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時26分(較開盤參考價) 下跌23.00點，為19,598.00點。
12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天18時21分(較開盤參考價) 下跌8.50點，為5,123.00點。
13.盤後時段富時100指數期貨094今天17時48分(較開盤參考價) 上漲1.00點，為8,366.00點。
14.盤後時臺幣黃金期貨084 結算在9,709.0點，（今日無成交）。
15.盤後時布蘭特原油期貨114今天15時33分(較開盤參考價) 上漲8.50點，為2,550.00點。
16.盤後時台積電期貨094今天18時28分（較開盤參考價）上漲1.00點，為946.00點。
資料來源：台灣期貨交易所
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