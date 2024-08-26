韓國KB證券表示，寬鬆政策的立場已經在市場中看見，現在重要的是公司的基本面，因此，財報就變得很重要。大型類股收盤時漲跌不一，科技族群則是走低的居多。

例如，三星電子大跌2.06%，而全球第二大晶片製造商SK海力士也大跌3.18%。但電池族群逆勢大漲，LG Energy Solution暴漲5.29%，三星SDI也漲0.45%。

韓元兌一美元在1,326.80價位附近，升值1.2韓元，匯價創3月21日以來最高，當時是來到1,322.40韓元。