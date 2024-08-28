1.盤後時段臺指期094今天18時03分(較開盤參考價) 上漲104.00點，為22,509.00點。

2.盤後時段小臺指期094今天18時04分(較開盤參考價) 上漲104.00點，為22,508.00點。

3.盤後微臺指期094今天18時04分(較開盤參考價) 上漲101.00點，為22,506.00點。

4.盤後時段電子期094今天17時31分(較開盤參考價) 上漲7.40點，為1,209.00點。

5.盤後時段小型電子期094今天18時03分(較開盤參考價) 上漲6.80點，為1,208.40點。

6.盤後時半導體30期貨094今天18時01分(較開盤參考價) 上漲12點，為6,107點。

7.盤後時段元大台灣50ETF期貨094今天17時53分(較開盤參考價) 上漲0.90點，為183.85點。

8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨094今天13時03分(較開盤參考價) 上漲0.10點，為39.00點。

9.盤後時段美國道瓊期貨094今天18時03分(較開盤參考價) 上漲13.00，為41,360.00點。

10.盤後時段美國標普500期094今天17時33分(較開盤參考價) 上漲4.50，為5,651.00點。

11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時07分(較開盤參考價) 上漲41.00點，為19,684.00點。

12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時39分(較開盤參考價) 上漲21.00點，為5,188.00點。

13.盤後時段富時100指數期貨094今天17時39分(較開盤參考價) 下跌27.00點，為8,362.00點。

14.盤後時臺幣黃金期貨104 結算在9,709.5點，（今日無成交）。

15.盤後時布蘭特原油期貨114今天18時07分(較開盤參考價) 下跌18.50點，為2,478.50點。

16.盤後時台積電期貨094今天18時07分（較開盤參考價）上漲4.00點，為968.00點。

資料來源：台灣期貨交易所

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