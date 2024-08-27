台股8月大幅震盪，短短幾周高低點落差近3千點，在股災大跌之際，散戶融資也大幅殺出，不過，存股族持續加碼ETF，「漲也買跌也買」，台股ETF受益人數連25周創高，來到949萬人。
在台股上演急跌急漲的這6周，22檔高股息ETF中，有10檔受益人數呈現周周增加，包括00915凱基優選高股息30、00713元大台灣高息低波、00919群益台灣精選高息、00930永豐ESG低碳高息、00907永豐優息存股、00878國泰永續高股息、0056元大高股息、00929復華台灣科技優息、00936台新永續高息中小、00946群益科技高息成長等。
法人表示，這10檔受益人數周周增加的高股息ETF，今年來績效最佳的2檔，分別是00915含息報酬率26.1%、00713 19.8%。這2檔選股邏輯皆納入低波動因子，在台股近期震盪期間表現最為抗跌。（本文未完，全文見此）
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