1.盤後時段臺指期084今天18時02分(較開盤參考價) 下跌42.00點，為22,323.00點。

2.盤後時段小臺指期084今天18時02分(較開盤參考價) 下跌41.00點，為22,322.00點。

3.盤後微臺指期084今天18時03分(較開盤參考價) 下跌40.00點，為22,325.00點。

4.盤後時段電子期084今天17時16分(較開盤參考價) 下跌1.50點，為1,195.20點。

5.盤後時段小型電子期084今天17時59分(較開盤參考價) 下跌0.70點，為1,196.00點。

6.盤後時半導體30期貨084今天17時15分(較開盤參考價) 上漲8點，為6,057點。

7.盤後時段元大台灣50ETF期貨084今天17時54分(較開盤參考價) 下跌0.35點，為182.85點。

8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨084今天13時26分(較開盤參考價) 上漲0.60點，為38.85點。

9.盤後時段美國道瓊期貨094今天17時58分(較開盤參考價) 下跌27.00，為40,722.00點。

10.盤後時段美國標普500期094 結算在5,571.50點，（今日無成交）。

11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時05分(較開盤參考價) 下跌45.00點，為19,625.00點。

12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時55分(較開盤參考價) 上漲0.50點，為5,218.50點。

13.盤後時段富時100指數期貨094 結算在8,337.00點，（今日無成交）。

14.盤後時臺幣黃金期貨084 結算在9,454.5點，（今日無成交）。

15.盤後時布蘭特原油期貨104 結算在2,700.00點，（今日無成交）。

16.盤後時台積電期貨084今天18時05分（較開盤參考價）下跌1.00點，為965.00點。

資料來源：台灣期貨交易所

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