1.盤後時段臺指期084今天18時02分(較開盤參考價) 下跌42.00點，為22,323.00點。
2.盤後時段小臺指期084今天18時02分(較開盤參考價) 下跌41.00點，為22,322.00點。
3.盤後微臺指期084今天18時03分(較開盤參考價) 下跌40.00點，為22,325.00點。
4.盤後時段電子期084今天17時16分(較開盤參考價) 下跌1.50點，為1,195.20點。
5.盤後時段小型電子期084今天17時59分(較開盤參考價) 下跌0.70點，為1,196.00點。
6.盤後時半導體30期貨084今天17時15分(較開盤參考價) 上漲8點，為6,057點。
7.盤後時段元大台灣50ETF期貨084今天17時54分(較開盤參考價) 下跌0.35點，為182.85點。
8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨084今天13時26分(較開盤參考價) 上漲0.60點，為38.85點。
9.盤後時段美國道瓊期貨094今天17時58分(較開盤參考價) 下跌27.00，為40,722.00點。
10.盤後時段美國標普500期094 結算在5,571.50點，（今日無成交）。
11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時05分(較開盤參考價) 下跌45.00點，為19,625.00點。
12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時55分(較開盤參考價) 上漲0.50點，為5,218.50點。
13.盤後時段富時100指數期貨094 結算在8,337.00點，（今日無成交）。
14.盤後時臺幣黃金期貨084 結算在9,454.5點，（今日無成交）。
15.盤後時布蘭特原油期貨104 結算在2,700.00點，（今日無成交）。
16.盤後時台積電期貨084今天18時05分（較開盤參考價）下跌1.00點，為965.00點。
資料來源：台灣期貨交易所
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