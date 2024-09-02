深入觀察今年新掛牌的月配型台股ETF，其中包括統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)、兆豐電子高息等權(00943)、野村趨勢動能高息(00944)、群益科技高息成長(00946)等五檔產品，受益人數普遍呈現增加。其中，群益科技高息成長ETF（00946）因訴求精選優質科技高息股，成為最受歡迎的新兵，受益人數增加了2萬0139人。

財富管理專家指出，台股ETF的投資熱潮不減，主要因為台股基本面穩健，且有許多企業大方派息，吸引長線存股族與看好台股成長潛力的投資人進場。尤其是今年新掛牌的月配型台股ETF，選股策略多樣，月配息機制使資金運用更加靈活，市場反應熱烈。此外，這些ETF的發行價格較低，通常為10元或15元，相較於已掛牌一段時間的台股ETF，對投資人來說入手門檻更低。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，儘管近期台股隨美股急速回檔，但企業獲利持續向上。本次修正是因台股GDP年增率領先股市見高，加上美國大選前市場普遍震盪。長期來看，台股仍受惠於AI趨勢與科技創新題材，特別是台灣科技公司在全球供應鏈中的重要角色，使得後市表現值得期待。洪祥益建議投資人可透過精選獲利能力與配息能力俱佳的台灣科技股，並考慮外資認同度，以強化選股品質，進一步參與台股科技高息ETF的潛力行情。