韓國央行預估，當地民間支出未來可望成長，不過力道可能會比預期要小。因此，韓國今年民間支出應會小幅成長1.4%，較先前預估的1.8%還要低。其中，自去年下半年以來，汽車銷售一直在走下坡。不過，加薪以及通膨下降，將有助於2024下半年家庭的實際購買力增加。

現代汽車集團表示，美國頗具影響力的調研單位J.D. Power已自己評定為，2024年美國消費者技術體驗最佳的汽車品牌。此獎項已連續5年都奪冠的現代汽車，在滿分1,000分中達到518分，起亞則以499分排名第2。豪車品牌Genesis，也連4年在創新力以及高檔次品牌中排名最高。

現代汽車股價受到激勵，一度上漲1.8%，起亞也漲1.7%，車用零組件供應業者現代摩比斯也漲0.7%。至於三星電子跌0.5%，SK海力士更是大跌2%。韓元兌一美元在1340.9價位附近，韓元貶值6.2元。