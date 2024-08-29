味全龍在2024年中職季中選秀會共選進8名球員，29日順利與所有新人達成共識，首輪選進的平鎮高中外野手曾聖安以簽約金490萬元、月薪9萬元、外帶80萬元激勵獎金的合約加盟。

衛冕軍今年共選進8人，包含首輪指名的曾聖安、第二輪李致霖、第三輪黃贊維、第四輪薛毓達、第五輪劉曜豪、第六輪許博閎、第七輪許子謙、第八輪吳承翰，8人皆完成簽約程序。

第二輪的投手李致霖來自普門中學，以簽約金395萬元、月薪8萬元、外帶80萬元激勵獎金；第三輪黃贊維簽約金300萬元、60萬元激勵獎金；第四輪薛毓達簽約金205萬元、45萬元激勵獎金；第五輪劉曜豪簽約金170萬元、激勵獎金60萬元；第六輪許博閎簽約金110萬元、激勵獎金50萬元；第七輪許子謙簽約金70萬元、激勵獎金40萬元；第八輪吳承翰簽約金45萬元、激勵獎金20萬元。

味全龍創辦人魏應充也特別到場歡迎8位球員，並感謝家長為社會培育人才，他也期許球員精進專業外，也應有反哺之心，將發展棒球運動、回饋社會視為己任。

除了曾聖安目前在U18中華隊集訓外，其餘7位新秀將加入二軍訓練，龍隊期待年輕新秀們能成長茁壯，也在新血入隊後良性競爭、相互鼓勵成長，未來一起成為球隊不可或缺的要角。