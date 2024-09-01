味全龍昨天（31日）攜手天母商圈、網紅「爆肝護士」舉辦公益募血，儘管當天氣溫十分炎熱，但仍擋不住民眾熱情，紛紛挽起袖子、捐熱血，總計234人捐出335袋熱血，募血量83750c.c.，比去年增加2成以上。

龍隊去年就有合辦募血活動獲得好評，今年三方再次合作，還加入數十個贊助商、共提供逾3千份贈品給民眾領取或抽獎。

家住中山區的嚴小姐表示，過去她因異常出血，經常進出醫院輸血，受過很多人的恩惠，弟弟手術也曾接受輸血，因此4年前身體康復後，她就開始常態捐血，每年都會捐2到3次，很高興能用這樣的方式回饋社會。

活動發起人「爆肝護士」指出，一開始是因為疫情期間聽到醫院嚴重缺血、開始透過網路發起募血活動，經驗成熟後，開始與天母商圈及味全龍合作，這2年反應都很不錯，「能符合捐血標準是很值得開心的事，很多人其實不如自己想像中的健康，想捐血不一定能成功。」

台北捐血中心則表示，近年民眾捐血情況不僅受到老年化、少子化的衝擊，也受到氣候影響，連續雨勢、強降雨或酷熱天氣都影響民眾出門意願，募血成效也因此大打折扣，因此很感謝味全龍及所有廠商，號召民眾一起參與捐血行動，共同為維持穩定的血液庫存量奉獻一己之力。