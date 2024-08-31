3局打完陷入0比5落後的富邦悍將，儘管在3、4局追成5比5平手，但洋投富藍戈在8局上登板時又失守，2出局、二三壘有人時陳俊秀敲出適時安打，悍將以5比7不敵中信兄弟，吞下8月第17敗、改寫史上單月最多敗慘紀錄。

悍將此役吸引10628人來到新莊棒球場，寫下本季新莊單場人數新高，但主場球迷卻沒能夠看到球隊拿下勝利，8月單月戰績4勝17敗繼續在下半季墊底。

悍將先發投手班恩開局連飆3次三振，但2局上卻出現亂流，先是四壞球保送首棒陳子豪，再被增頌恩、王威晨、江坤宇、岳東華、林吳晉瑋連續安打丟掉4分，3局上又因為高飛犧牲打再掉1分，讓悍將陷入5分落後。

落後的悍將在3局下展開反攻，高國麟安打、蔡佳諺敲出本季首轟，一棒追回2分，4局下悍將1出局攻佔滿壘，高國麟二壘安打先打回2分，蔡佳諺再補上適時安打追平戰局。

平手局面在8局上有了變化，悍將換上第4任投手富藍戈，他一登板就被手棒打者岳東華敲安，2出局、二三壘有人時，又被陳俊秀敲安、失掉2分，再度陷入落後的悍將無力反攻，最終就以2分差吞敗。